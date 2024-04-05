بعد عرض الحلقة 25.. العوضي يعلن تصدر مسلسل حق عرب الترند بالدول العربية

نجاح كبير يحققه مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي، لأول مرة فى الدراما الرمضانية بالبطولة المطلقة، ويقدم خلاله شخصية البطل الشعبي عرب السويركي، من داخل منطقة المغربلين في الدرب الأحمر، وتمكن المسلسل من تصدر مؤشر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك ويوتيوب، مع تفاعل كبير من الجمهور.

أحمد العوضي يحتفل بتصدر مسلسل حق عرب تريند الدول العربية

احتفل الفنان أحمد العوضي بطل مسلسل حق عرب، بتصدر مسلسل حق عرب التريند الأول في أغلب الدول العربية، خاصة بعد ساعات قليلة من عرض أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 25 على قناة ON Drama، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق على المنشور قائلا: «طرش تريندات على يوتيوب جوه مصر وبراها، إخوات عرب السويركي فوق، المسلسل الأول في مصر، والأكثر شعبيه بلا منازع».

ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 25

شهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 25 بطولة الفنان أحمد العوضي علي قناة ON Drama، أحداث مشوقة خاصة بعد عودته للحارة وافتتاحه مشروعه الجديد للأخشاب مع المعلمة صباح الجياش وتجسدها الفنانة وفاء عامر، وقرار عرب السويركي الانتقام من المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي فى اطار تشويقي ملىء بالاثارة والأكشن.