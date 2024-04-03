4 أغذية تخلصك من رائحة العرق في الطقس الحار.. الزبادي أبرزها

تعكس رائحة الجسم مدى اهتمام الشخص بنفسه ونظافته الشخصية، فغالباً ما يؤخذ الانطباع الأول عن الشخص من خلال اهتمامه بنظافة نفسه ورائحته، ومع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة تعرض الجسم لأشعة الشمس المرتفعة، تزداد حالات التعرق، وتساءل البعض عن إمكانية وجود أطعمة تساعد على تقليل عمليات التعرق مع مزيلات العرق، ولذلك نستعرض في التقرير التالي 5 أطعمة تخلصك من رائحة الجسم الكريهة في الطقس الحار، وفقاً لموقع «times of india».

الزبادي

يمكن للزبادي أن يجعل رائحة الجسم منعشة ونظيفة، وذلك لاحتوائه على بعض البكتيريا النافعة التي تساعد على مقاومة المواد السامة وتقليل وجودها في الجسم، كما أن الزبادي غني بالبروبايوتيك، الذي يساعد على تحفيز نشاط الجسم.

الخضروات الورقية الخضراء

يمكن أن تساعد بعض الخضروات الورقية ذات اللون الأخضر مثل السبانخ واللفت والخس والجرجير في الحفاظ على رائحة الجسم من العرق، إذ إنها تحتوي على مستويات عالية من مادة الكلوروفيل، والذي يمكن اعتباره من المكونات المسببة للرائحة الجيدة.

الفواكه الحمضية

تحتوي بعض الفواكه الحمضية على حمض الستريك مثل الليمون والبرتقال، الذي يشجع مرور الماء في الجسم مما يقلل السموم في جسم الإنسان، ويعد التفاح من أبرز هذه الأطعمة، وذلك لأنه ينعش الفهم ويعزز صحة الجسم ويساعد على التخلص من السموم، مما يجعله يحافظ رائحة الجسم وانتعاشه.

الشاي الأخضر

يعد الشاي الاخضر من المشاريب الشهيرة المفيدة التي تساعد على التخسيس، ولكنه يحتوي على فوائد أخرى، إذ إنه يمكنه أن يعزز صحة الجسم وانتعاشه، كما أنه يتحتوي على مضادات الاكسدة التي تساعد على مكافحة الالتهابات وتسريع عملية الشفاء، كما أنها تساهم في الحد من انتشار البكتيريا التي تسبب رائحة الجسم الكريهة.