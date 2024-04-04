«الأرصاد»: لا ترتدوا الملابس الصيفية الآن.. الطقس غير مستقر حتى الأحد المقبل

وجهت الدكتورة منار غانم بهيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين بضرورة عدم ارتداء الملابس الصيفية الآن، مؤكّدة أنَّ الملابس الخريفية هي فقط الملائمة لتلك الفترة من فصل الخريف، بسبب عدم الاستقرار في درجات الحرارة، نظرًا لأن هذه الفترة انتقالية من فصل الشتاء إلى فصل الربيع، لذا لا يوجد استقرار في درجات الحرارة.

ارتفاع الحرارة نهارا وانخفاضها خلال ساعات المساء

يأتي ذلك في ظل عدم استقرار حالة الطقس خلال تلك الفترة من فصل الربيع، إذ نشهد ارتفاع درجات الحرارة العظمى خلال ساعات النهار، وانخفاض كبير في الحرارة الصغرى خلال ساعات المساء والليل المتأخرة، وفق التقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

الموجة الحارة مستمرة لمدة 72 ساعة مقبلة

وأضافت منار غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الموجة الحارة التي تمر على البلاد مستمرة لمدة 72 ساعة مقبلة، وبداية من الأحد المقبل سنتشهد تحسنًا واضحًا في درجات الحرارة، بسبب وصول منخفض جو في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من البلاد، كما يعمل على انخفض يصل إلى 5 درجات في قيم الحرار ة العظمي على جميع الانحاء، مؤكّدة أنَّ هذا الطقس سيظل مستمرا حتى نهاية الأسبوع المقبل والأيام الأولى من العيد.

حالة الطقس المتوقعة أول أيام عيد الفطر

وعن حالة الطقس المتوقعة الأسبوع المقبل وأول أيام عيد الفطر المبارك، أكّدت منار غانم انتهاء الموجة الحارة بداية من السبت المقبل، إذ نشهد استقرار الطقس حول معدلات درجات الحرارة الطبيعية بداية من الأحد المقبل وطوال أيام العيد.