الزعيم ومحمد صلاح وإسعاد يونس حاضرون في مسلسل حق عرب.. ما القصة؟

ظهر خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل حق عرب اسم الزعيم عادل إمام ضمن الأحداث، ولكن بطريقة مختلفة، قدمها الفنان أحمد العوضي بطل العمل في السباق الرمضاني لهذا العام، عبر شاشة قناة on.

الزعيم عادل إمام في مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة 25 من مسلسل حق عرب ظهور الفنان أحمد العوضي فى حارة المغربلين بعد عودته مجددًا، وافتتاح مغلق الخشب الخاص به، والذي يتعاون فيه مع الجياشين، و«الست صباح» التي تجسد شخصيتها الفنان وفاء عامر.

وخلال المشهد قرر أحمد العوضي أن يضع عرض خاص على بيع الخشب، فاستعان بمشهد للزعيم عادل إمام من فيلم سلام يا صاحبي، حيث قال: «الزعيم عادل إمام كان بيقول بـ اتنين ونص طب أنا هعمل عرض 20%».

محمد صلاح فى مسلسل حق عرب

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يستعين فيها مسلسل حق عرب بشخصيات عامة، ولكن سبق وتم الاستعانة باسم محمد صلاح حين كان يتحدث عرب السويركي الذي يقدمه الفنان أحمد العوضي مع أحد أطفال الحارة، وأخبره أنه يريد أن يصبح مثل اللاعب العالمي محمد صلاح.

إسعاد يونس في مسلسل حق عرب

وظهرت أيضا الفنانة إسعاد يونس حين ظهرت صباح الجياش التي تجسد شخصيتها الفنانة وفاء عامر، وكانت تشاهد التلفزيون وظهر عليه برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس قائلة بأنه تدخل السعادة على قلبها.

يذكر أن مواعيد عرض مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي تكون يوميا فى تمام الساعة التاسعة مساءا عبر شاشة قناة on drama.