نشرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الجمعة 5-4-2024، في اليوم الخامس والعشرون من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الجمعة 5-4-2024

في السطور التالية تقدم «الوطن» لقرائها مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الجمعة، وذلك بحسب الإمساكية التي نشرتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في أول شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الجمعة 5-4-2024

يرفع أذان الفجر في العاصمة الأردنية عمان، ليبدأ المسلمون في صوم يوم الخامس والعشرون من شهر رمضان المبارك في الساعة 4:56، وفي إربد يرفع الأذان في الساعة 4:55 وفي الكرك يرفع الأذان في الساعة 4:58.

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الجمعة 5-4-2024

يكون موعد أذان الظهر في عمان، وإربد اليوم الجمعة في الساعة 12:39 وفي الكرك يكون موعد الأذان في الساعة 12:40.

موعد أذان العصر في الأردن اليوم الجمعة 5-4-2024

يرفع أذان العصر في العاصمة الأردنية عمان، والكرك في الساعة 4:13، وفي إربد يرفع الأذان في الساعة 4:14

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 5-4-2024

يرفع أذان المغرب في العاصمة الأردنية عمان اليوم، وإربد، معلنا انتهاء صيام يوم الخامس والعشرون من شهر رمضان المبارك في الساعة 7:03، وفي الكرك يرفع الأذان في الساعة 7:04.

عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الجمعة 5-4-2024

يكون عدد ساعات الصيام في العاصمة الأردنية عمان اليوم الجمعة 14 ساعة و7 دقائق