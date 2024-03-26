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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الثلاثاء 26 -3-2024

كتب:

عمرو رجب
04:10 ص | الثلاثاء 26 مارس 2024
مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف

مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف

مع بداية اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك، اتجهت أنظار أهالي محافظة بني سويف، إلى معرفة موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الثلاثاء 26 -3-2024، إذ أعلنت الهيئة العامة للمساحة، إمساكية شهر رمضان متضمنة موعد أذان الفجر، إذ يرغب كثير من المواطنين في معرفة هذا الموعد من أجل الصلاة وبداية صوم يوم جديد.

موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الثلاثاء 26 -3-2024

ووفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، بشأن مواقيت اليوم الثلاثاء 26 -3-2024 السادس عشر من شهر رمضان المبارك 2024 في محافظة بني سويف، يحين موعد أذان الفجر في الساعة 4:26 صباحًا، ويحين أذان المغرب في الساعة 6:011 مساءً.

أذان الفجر في بني سويف اليوم الثلاثاء 26 -3-2024

ويرفع أذان الفجر اليوم في تمام الساعة 4:26 صباحًا، فيما يبدأ موعد السحور في الساعة 2:06 صباحًا، ويبدأ وقت الإمساك في بني سويف اليوم في الساعة 4:06 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 26 -3-2024 في بني سويف

ويكون عدد ساعات الصيام اليوم السادس عشر من شهر رمضان ببني سويف، نحو 14 ساعة و5 دقائق.

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