موقف مؤثر من إمام عاشور بعد وفاة المعد البدني لنادي الزمالك.. ماذا فعل؟

مازالت أصداء وفاة محمد مدحت المعد البدني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بشكل مفاجئ، بعد أن تعرض لأزمة قلبية، بينما كان في طريقه لمران الفريق، مستمرة، حيث سيطر الحزن على الوسط الكروي، ولاعبي الدوري المصري، ومن ضمنهم إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي، والأبيض السابق، والذي تدرب تحت قيادة محمد مدحت خلال فترة لعبه للفارس الأبيض.

إمام عاشور، الذي كانت تجمعه علاقة صداقة بالراحل محمد مدحت، حيث ظهر معه في أكثر من صورة خلال فترة لعبه بنادي الزمالك، وضح عليه التأثر برحيل صديقه، بعدما قام اللاعب بتغيير صورة حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، تخليدا لذكراه.

موقف مؤثر من إمام عاشور

«ربنا يرحمك يا حبيبي ويصبر أهلك»، هكذا علق إمام عاشور عبر «انستجرام» على رحيل محمد مدحت المعد البدني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

في 23 يوليو من عام 2022، كانت آخر صورة جمعت بين إمام عاشور ومحمد مدحت، والتي نشرها الأخير عبر حسابه الرسمي على «انستجرام»، معلقا: «مع إيمو»، وذلك بعد تتويج الفريق بلقب كأس مصر على حساب الأهلي، والتي وصفها المدرب الراحل بـ«أول بطولة له مع نادي الزمالك».

رحيل مفاجئ للمعد البدني لنادي الزمالك

ويمر الوسط الكروي بحالة من الصدمة بعد الرحيل المفاجئ لـ المعد البدني لنادي الزمالك محمد مدحت، بعدما سقط متأثرا بإصابته بسكتة قلبية، خلال توجهه لحضور مران الفريق الأبيض، الخميس، استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر بعد غدٍ، السبت، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، قبل أن يتم إلغاء التدريب.

ومن المقرر أن تقام جنازة الراحل بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بعد صلاة الجمعة.