سبب الوفاة المفاجئة للمعد البدني للزمالك.. اعرف طرق الوقاية من الأزمة القلبية

مشاعر كبيرة من الصدمة والحزن سيطرت على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك وكذلك عدد من لاعبي الكرة المصرية لوفاة المعد البدني للفريق الأبيض محمد مدحت، بشكل مفاجئ إثر إصابته بأزمة قلبية وذلك أثناء ذهابه لمران الفريق.

وسرعان ما خيم الحزن على عدد من لاعبي الكرة المصرية من بينهم، إمام عاشور وأحمد سيد زيزو، الذين نعوا المعد البدني للفريق الأبيض بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي.

كيفية الوقاية من الأزمة القلبية المفاجئة

الأزمة القلبية المفاجئة جرس خطر يقرع أبواب العديد من الأشخاص دون سابق إنذار، وهو ما قد يٌصعب من صعوبة التعامل معها في الكثير من الأحيان ما يؤدي للوفاة في غضون لحظات مثلما حدث مع محمد مدحت، لذا نوضح كيفية الوقاية من الأزمة القلبية المفاجئة، حسب الدكتور وليد العوضي، أستاذ أمراض القلب، في تصريحاته لـ«الوطن».

من أجل الوقاية من التعرض للأزمة القلبية، نصح «العوضي» بضرورة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من وقت لآخر، خاصة الأشخاص الذين لهم تاريخ مرضي خاص بأمراض القلب ومشاكل القصور به في العائلة، كذلك الأمر ينطبق على أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط، والسكري، والشريان التاجي.

وشدد أستاذ أمراض القلب على ضرورة إجراء تلك الفحوصات خاصة أصحاب الفئات المرضية ومن بينهم مرضى الشريان التاجي، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة بصورة يومية، مع اتباع العادات الصحية في تناول الأطعمة والمشروبات، وغيرها من العادات الروتينية الأخرى على مدار اليوم.

معلومات عن المعد البدني لنادي الزمالك

- في منتصف الثلاثينات من عمره.

- كان يعرف نفسه كمتخصص في تطوير المحترفين.

- عمل محمد مدحت معدًا بدنيًا داخل جهاز الزمالك قبل سنوات.

- أعلن زواجه منذ 4 أشهر في ديسمبر 2023.