بعد وفاة المعد البدني للزمالك بها.. ما أسباب حدوث الأزمة القلبية المفاجئة؟

أزمة قلبية مفاجئة داهمت محمد مدحت، المعد البدني لنادي الزمالك، تسببت في وفاته، لتسيطر حالة من الحزن على أسرته ومحبيه؛ إذ كان في طريقه إلى النادي كالمعتاد ليسقط فجأة، ويتبين إصابته بأزمة قلبيه، وفقًا لما صرح به مصدر من داخل نادي الزمالك.

ونوه هشام نزيه، رئيس وحدة القسطرة والقلب في قصر العيني، عن بعض الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الأزمة القلبية المفاجئة، ولعل من أبرزها حدوث تدهور أو قصور في الشرايين التاجية، إلى جانب حدوث اضطراب في معدل ضربات القلب، من الممكن ملاحظة زيادتها أو نقصانها، ويكون ذلك نتيجة حدوث هبوط احتقاني في عضلة القلب خلال حديثه لـ«الوطن».

أسباب حدوث الأزمة القلبية المفاجئة

ولا يمكن تجاهل بعض العوامل الأخرى، التي من الممكن أن تسبب الإصابة بالأزمة القلبية المفاجئة، وربما تتعلق بأحد الأمراض الوراثية التي تسبب تضخمًا في عضلة القلب، إلى جانب إصابة الشخص ببعض العيوب الخلقية في الشرايين، وهذه العوامل تكون شائعة أكثر لدى فئة الشباب باعتبارها الأكثر شيوعًا للإصابة بالأزمة القلبية المفاجئة.

أعراض الأزمة القلبية

تشمل أعراض النوبة القلبية الشائعة وفقًا لموقع «مايو كلينك» ما يلي:

ألم في الصدر.

الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحيانًا يصل إلى الجزء العلوي من البطن.

العرق البارد.

الإرهاق.

حرقة المعدة أو عسر الهضم.

شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة.

الغثيان.

ضيق التنفس.

وفاة محمد مدني المعد البدني لنادي الزمالك

نعى الكابتن أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة محمد مدحت المعد البدني الأول لفريق الزمالك قائلًا: «أنا لله وأنا إليه راجعون البقاء والدوام لله وحده وفاة محمد مدحت المعد البدني للفريق الأول بنادي الزمالك».