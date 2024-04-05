«التنمية المحلية» تخصص أرقاما لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة حلها

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظات بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، في إطار اهتمام القيادة السياسية بضرورة وجود آلية مستمرة للتواصل مع المواطنين، وتلقي شكواهم والعمل على حلها.

حل شكاوى المواطنين

وفي سياقٍ متصل، استجابت مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، لحل شكوى بعض الأهالي بشأن تراكم مخلفات القمامة أمام عمارات المعادي بحي البساتين محافظة القاهرة.

إزالة تراكمات القمامة

وأفادت مبادرة «صوتك مسموع»، بأنّها تلقت الشكاوى على وسائل التواصل للمبادرة، وعتم التواصل مع رئيس حي البساتين والذي أفاد بنزول حملة بالتنسيق بين الوحدة المحلية وهيئة النظافة، لرفع جميع تراكمات القمامة من أمام عمارات المعادي وإنهاء أسباب الشكوى، إضافة إلى أنّه وجه الأجهزة التنفيذية بالقيام بعمل حملات بصفة دورية ومستمرة؛ للتأكد من عدم عودة المشكلة مرة أخرى.

يذكر أن مبادرة التنمية المحلية «صوتك سموع»، تركزعلى عدد من المحاور أساسية، وهي مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد، كما تتلقى المبادرة أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق في المحليات، ويتم التواصل الفوري مع فريق عمل «صوتك مسموع» من خلال وسائل الاتصال المختلفة التي تتيحها المبادرة.