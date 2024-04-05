منطقة شهيرة في مصر تجمع بين قارتي آسيا وإفريقيا.. تقع في أي محافظة؟

في بعض دول العالم يمكن الوقوف في منطقة حدودية بين دولتين وهذا ما حدث في محافظة بورسعيد لأنها تضم منطقة تجمع بين قارتي إفريقيا وآسيا، وهي المنطقة الفاصلة بين الضفة الغربية لقناة السويس وضاحية بورفؤاد في الضفة الشرقية للقناة.

وتعد مصر دولة أفروآسيوية بسبب أن معظم مساحتها تقع في قارة إفريقيا بينما شبة جزيرة سيناء فتقع في قارة آسيا، والفاصل بين الكتلة الأفريقية والأسيوية هي قناة السويس.

بورسعيد في قارتي آسيا وإفريقيا

محمد سامي، أستاذ الجغرافيا ومن أهالي المحافظة، قال لـ«الوطن»، إن محافظة بورسعيد بها 6 أحياء منهم 5 في قارة إفريقيا، بينما الحي السادس وهو بورفؤاد يقع في قارة آسيا والمنطقة الفاصلة بين الأحياء الـ5 وحي بورفؤاد هي الفاصلة بين القارتين «الوصول لحي بورفؤاد يتطلب المرور بالمعدية على قناة السويس، وقتها أنت بتنتقل من قارة إفريقيا لقارة آسيا، يعني بعد المعدية والوصول لبورفؤاد بتكون في قارة آسيا».

وتقع الضفة الغربية لقناة السويس في قارة أفريقيا بينما الضفة الشرقية في آسيا، وهي المحافظة الوحيدة في مصر التي تقع داخل قارتين، وفقًا لـ«سامي»، مشيرًا إلى أن الانتقال بين القارتين كان مادة للمزاح بين أهالي المدينة الباسلة: «دائمًا لما نكون في المعدية للوصول لبورفؤاد بنقول أنا سايبلكا القارة كلها وماشي، كنوع من الهزار والسخرية بين الناس في بورسعيد».

تصل مساحة محافظة بورسعيد إلى 1344.69 كم

ويبلغ عدد سكان بورسعيد حوالي 772 ألفا و299 نسمة بنسبة %0.8 من سكان مصر وفقًا لبيانات تعداد 2017، وتصل المساحة الكلية للمحافظة إلى 134 ألفا و469 كيلومترا مربعا، بحسب الموقع الرسمي لوزارة التخطيط.