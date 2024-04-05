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دراما المتحدة

ناقد فني: «المتحدة» نجحت في جذب اهتمام الجمهور بدراما النصف الثاني من رمضان

كتب:

منى صلاح
10:36 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
مسلسل جودر

مسلسل جودر

قال الناقد الفني علي الكشوطي إنَّه تم عرض العديد من الأعمال الدرامية خلال النصف الثاني من الموسم الرمضاني، ولاقت إعجاب المشاهدين، أبرزها مسلسل «جودر» الذي يعد من أهم الأعمال المعروضة حالياً، بل ويشكل نقلة نوعية كبيرة في مجال دراما الفن.

الأعمال الدرامية تستحوذ على اهتمام الجمهور

وأضاف «الكشوطي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين سمر الزهيري وهشام عبد التواب، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الأعمال الدرامية المتنوعة التي أنتجتها الشركة المتحدة تواصل الاستحواذ على اهتمام الجمهور في النصف الثاني من الموسم الرمضاني، ومسلسل «جودر» نقلة نوعية لدراما الفانتازيا.

مسلسل جورد عمل احترافي بشكل كبير

وتابع: «منذ سنوات طويلة كان نفسنا يكون لدينا مستوى عالٍ من الجودة والمؤثرات السمعية والبصرية بهذا الشكل الذي شاهدناه في مسلسل جودر، ومخرج العمل إسلام خيري قدم العمل باحترافية شديدة للغاية وتقنيات تكنولوجية منضبطة وهذا مع دفع الجمهور للارتباط بالمسلسل بشكل كبير».

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