بشائر عيد الفطر.. تراجع ملحوظ في أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم

شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الجمعة 5-4-2024، حالة من التراجع الملحوظ في الأسواق، مع توافر المعروض منها، وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى، وفق آخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الألبان ومنتجاتها التي تراجعت اليوم الجمعة 5-4-2024 بالأسواق للمستهلكين، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الجبن بمختلف أنواعها اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض 140.96 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 3.75 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي 110 جنيهات، بنسبة تراجع 0.58 جنيه في الأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى البلدي 316.39 جنيه، بنسبة انخفاض 9.4 جنيه.

سجل متوسط سعر الجبنة البيضاء (الثلاجة) الـ1 كجم 128.98 جنيه، بنسبة تراجع 3.23 جنيه في الأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الإسطنبولي) إلى 148.93 جنيه، بنسبة انخفاض 7.69 جنيه.

سجل متوسط سعر الجبنة الشيدر الـ1 كجم 275.53 جنيه، بنسبة تراجع 19.01 جنيه للمستهلك.

أسعار الألبان اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر اللبن المجفف (البودرة) 124.43 جنيه، بنسبة تراجع 12.23 جنيه في الأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللبن السائب 29.49 جنيه، بنسبة تراجع 0.03 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن المعبأ 42.53 جنيه، بنسبة تراجع 0.06 جنيه في الأسواق.