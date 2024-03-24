تراجع أسعار الألبان والسمن في السوق اليوم الأحد 24-3-2024

تراجعت أسعار الألبان ومنتجات الجبن اليوم الأحد 24-3-2024 في الأسواق والمحلات التجارية، إذ تتوفر منتجات الجبن والألبان بشكل جيد في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار منتجات الألبان اليوم الأحد بالأسواق المصرية

وانخفضت أسعار الجبن والألبان بأنواعها المختلفة اليوم الأحد 24-3-2024، داخل الأسواق المحلية والسلاسل التجارية، إذ سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض نحو 151 جنيها، ويختلف سعر الألبان والجبن بحسب النوع ومن مكان لآخر، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الألبان اليوم في مصر

- سجل متوسط سعر لتر اللبن السائب نحو 29 جنيها.

- سجل متوسط سعر لتر اللبن كامل الدسم معبأ نحو 39 جنيها، بتراجع ملحوظ يقدر بنحو 2.9%.

- واستقر سعر كيلو اللبن المجفف بودرة بشكل جيد، حيث سجل متوسط سعر السلعة نحو 157 جنيها.

أسعار الجبن اليوم في مصر

- سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض نحو 151 جنيها.

- وسجل سعر الجبن الشيدر متوسط سعر الكيلو نحو 331 جنيها.

- سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض «ثلاجة» نحو 125 جنيها.

- سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض «اسطنبولي» نحو 152 جنيها.

- وتراجع سعر كيلو الجبن الرومي ليسجل نحو 247 جنيها بتراجع 0.04%.

أسعار السمن اليوم

- تراجعت أسعار السمن الصناعي (النباتي) ليسجل 103 جنيهات بتراجع نسبته 21%.

- تراجعت أسعار السمن البلدي بنسبة 6.63% ليسجل 318 جنيها للكيلو.