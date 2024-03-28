خفض أسعار الألبان ومنتجاتها ضمن مبادرة اتحادي الصناعات والغرفة التجارية

قررت بعض الشركات المتخصصة في صناعة الألبان تخفيض أسعار منتجاتها بعد توجيهات الحكومة بتخفيض الأسعار وإعلان اتحادي الصناعات والغرفة التجارية إطلاق مبادرة لتخفيض الأسعار بنسبة 25%.

مبادرة تخفيض الأسعار

وترصد لكم «الوطن» من خلال السطور التالية أسعارالمنتجات الغذائية بعد تطبيق التخفيضات المقررة عليها من قبل الشركات ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار منتجات الألبان بعد التخفيضات

وانخفض سعر جبن فيتا 1 كيلوجرام بقيمة 50 جنيها للشرنك بمعدل انخفاض 4 جنيهات للكيلو.

- جبن فيتا 500 جرام قيمة انخفاض «24 جنيها للشرنك» بمعدل انخفاض 2 جنيه للعلبة.

- جبن فيتا 250 جراما بقيمة انخفاض 30 جنيها للشرنك.

- جبن فيتا 125 جراما بقيمة انخفاض 20 جنيها للشرنك.

- حليب سائل1 لتر بقيمة انخفاض 10 جنيهات للكرتونة.

- حليب سائل 500 ميليمتر بقيمة انخفاض 25 جنيها للكرتونة.

تخفيضات كبيرة على أسعارالسلع

كما أعلنت إحدى السلاسل التجارية الشهيرة عن تخفيضات كبيرة على أسعارالسلع الغذائية في مختلف فروعها المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، تماشيا مع إعلان اتحادي الصناعات والغرفة التجارية إطلاق مبادرة لتخفيض الأسعار بنسبة 25%.

وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعارالسلع الغذائية بعد التخفيضات

- سعر الأرز المعبأ «900 جرام»: 25.95 جنيه بدلا من 31.95 جنيه.

- سعر الأرز المعبأ «1 كيلو»: 31.95 جنيه بدلا من 37.95 جنيه.

- سعر المكرونة المعبأ «375 جراما»: 12.75 جنيه بدلا من 14.75 جنيه.

- سعر كيلو المكرونة المعبأ: 31:45 جنيه بدلا من 34.95 جنيه.

- سعر فول تدميس معبأ «500 جرام»: 25.95 جنيه بدلا من 27.95 جنيه.

- سعر عبوة السمنة «1.5 كيلو» 157.95 جنيه بدلا من 184.95 جنيه.

- سعر عبوة السمنة «700 جرام»: 80.95 جنيه بدلا من 92.45 جنيه.

- سعر عبوة الحليب كامل الدسم «1 لتر»: 39.95 جنيه بدلاً ن 46.95 جنيه.

- سعر عبوة الجبنة أنواع مختلفة «500 جرام»: 29.95 بدلا من 36.00 جنيه.

- سعر زجاجة زيت خليط «700 جرام»: 47.50 جنيه بدلا من 69.95 جنيه.

- سعر زجاجة زيت ذرة «800 ملليلتر» + كيس مكرونة «400 جرام»: 105.95 جنيه بدلا من 124.95 جنيه.

- سعر الدقيق «عبوة ورق 1 كيلو»: 24.95 جنيه بدلا من 31.95 جنيه.