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قيادات الإسكان يتابعون تنفيذ مشروعات المرافق بالمناطق المضافة بالعبور الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
11:28 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق

قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسؤولو الهيئة، الموقف التنفيذي لمشاريع المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، يرافقهم الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس الجهاز، ومسؤولو الجهاز والمشروعات.

خطة لمشروعات المياه والصرف الصحي

وخلال الزيارة، ناقش مسؤولو الإسكان، المستجدات حول مشروعات البنية الأساسية من شبكات المرافق «مياه الشرب - الصرف الصحي - الري - فرمة الطرق - الكهرباء»، كما تم استعراض مصادر المياه المغذية للمدينة، وأعمال مد خطوط التغذية للمناطق المضافة، بهدف وضع خطة لتلك المشاريع تمهيداً لتسليم قطع الأراضي كاملة الترفيق لأصحابها.

كما تم التأكيد على المكتب الاستشاري للمشروع بسرعة إنهاء الدراسة للبدء في التنفيذ لشبكة المرافق في جميع المناطق المضافة، حيث تأتي الجولة في إطار دراسة شبكات المرافق في المناطق الجاري تقنين وتوفيق وضعها بالعبور الجديدة، لتحقيق التنمية بالمناطق المضافة.

التأكيد على سرعة إنهاء الدراسة

وتفقد المهندس كمال بهجات ومرافقوه الأعمال الجارية بالطرق بمنطقتي الأمل والقادسية، حيث تم عرض شرح من الشركات المنفذة بالمجاورتين 2 و3 بالحي 32 والمجاورة 2 بالحي 29 بمنطقة الأمل، موجهين الشركات المنفذة بضرورة استمرار تكثيف المعدات للانتهاء من الأعمال المستهدفة في المواعيد المحددة طبقا للبرامج الزمنية.

وفي السياق نفسه، تابع الدكتور أحمد إسماعيل، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة، ومنها عملية فرز وإنهاء الطلبات من خلال الأمانة الفنية المسئولة عن فرز طلبات منطقة الأمل.

كما تابع رئيس الجهاز، سير العمل بمركز خدمة المواطنين، بشأن خدمات الغاز والكهرباء وتعاقد المياه وشحن العدادات، حرصا على تقديم خدمة جيدة للمواطنين والعملاء بالمدينة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.