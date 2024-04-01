الصرف الصحي بالقاهرة: نشر ثقافة الوعي المائي بالتعاون مع الكشافة البحرية

قال المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إن تعزيز التعاون مع كافة الجهات بمحافظة القاهرة، يؤتي بثماره في نشر ثقافة الوعي المائي، مشيرًا إلى تعاون فريق التوعية بالشركة مع جمعية الكشافة البحرية المصرية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه.

أنشطة توعية

وأوضح المهندس عادل حسن، أن أطر التعاون، شهدت تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، تضمنت ورش رسم وتلوين، وألعاب تفاعلية، وورشة لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، وعمل مسابقات، وتوزيع هدايا تحمل العديد من رسائل التوعية المائية.

وفي السياق ذاته، رفع فريق الكشافة البحرية المخلفات من مياه نهر النيل، في رسالة تحمل الكثير من الأهداف، أهمها إلقاء الضوء على أهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وعدم الإسراف والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحي.