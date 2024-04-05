رفع درجة الاستعداد في حدائق القاهرة لاستقبال عيد الفطر

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق ورفع درجة الاستعداد بالهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع تكثيف تواجد العمالة طوال أيام العيد على مدار اليوم بالكامل حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق لرفع جميع المخلفات أولا بأول.

تكثيف النظافة حول الساحات

وشدد محافظ القاهرة على هيئة النظافة بتكثيف النظافة حول المساجد والساحات والحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها بجميع أحياء القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق، والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق للتعامل مع أي طارئ، وتجهيز طاقم أفراد بكل حديقة مدرب على الإسعافات الأولية.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إلى أنه تم مراجعة الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية والشوارع المؤدية للمساجد والساحات والمناطق المحيطة بالحدائق والمتنزهات، وصيانة المهمات من كابلات وأعمدة الإنارة وإحكام غلق أبوابها.

تقليم الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء

وأشار رئيس هيئة النظافة إلى أنه تم الانتهاء من تقليم الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء عامة، وامام المساجد والساحات خاصة، ورفع كفاءة الحدائق التابعة للهيئة لاستقبال الزائرين ومنها عدد20 حديقة متميزة.

وأكد اللواء إيهاب الشرشابي استمرار غرفة عمليات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها لتلقي أي شكاوى على مدار اليوم على أرقام 26843759 والخط الساخن 15264، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الأخرى الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والإسعاف والمطافي وغيرها.

ومن جانبه أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أنه تم إيقاف إجازات جميع العاملين خلال أيام العيد، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية، وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد، والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة حفاظًا على المترددين على الحدائق.

توزيع أكياس للنظافة على المواطنين

وأكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه سيتم توزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء، وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضاري.