مسلسل جودر الحلقة 11.. هل تستمر شواهي في السحر لإيذاء ياسر جلال

تبدلت أحوال ياسر جلال في مسلسل جورد، فبعدما كان يستعد لحياة جديدة بزواجه من شروق والتربح من تجارته في الأقمشة والحرير، جرى إشعال النار في محله وخسر جميع أمواله، بعدما تآمر عليه الجميع، لتتوالى الأحداث في مسلسل جودر الحلقة 11 التي تعرض مساء اليوم.

وقررت شواهي «نور» ألا تتوقف عن أذية جودر المصري بعدما قام بطعنها، وظلت تمارس أعمال السحر التي تجيدها لأذيته وإصابته بالضرر، وهو ما حدث بالفعل من حرق دكانه وإفساد ليلة زفافه، فهل سيستمر سحر شواهي في مسلسل جودر الحلقة 11؟ أم يتحدى كل الظروف؟

مسلسل جودر الحلقة 11

وتواصل شهرزاد «ياسمين رئيس» قص حكاية جودر المصري على الملك شهريار الذي تعلق بها وبحكاياتها بعد أن ظلت 3 أيام بعيدة عن المنزل بعدما تركته غاضبة منه.

قصة مسلسل جودر

مسلسل جودر ينتمي للمسلسلات القصيرة المكونة من خمسة عشر حلقة، ويحكي جزءا من روايات ألف ليلة وليلة وبالأخص قصة جودر المصري الذي تترصده أعين الشر منذ ولادته اعتقادا منهم أنه مفتاح وصولهم إلى كنز الحكيم الشمندر.

موعد عرض مسلسل جودر

- يعرض على قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

- يعرض المسلسل على ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء و الإعادة الأولى الساعة 1:30 صباح اليوم التالي و الإعادة الثانية الساعة 10:30 صباحا.