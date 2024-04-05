«التنمية المحلية»: الحكومة تسعى إلى إحداث تغيير حقيقي في منظومة النظافة

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع باقي الوزارات المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، على توطين الصناعة ودعم الشركات الوطنية المصرية العاملة في هذا المجال الحيوي الذي يلقي اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماع لوزراء الإنتاج الحربي والبيئة والتنمية المحلية لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة ومستجدات مشروع إنشاء خط إنتاج لتدوير المخلفات بمدينة شبرامنت ومشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش.

مشروعات البنية التحتية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة تسعى إلى إحداث تغيير حقيقي يشعر به المواطن في مستوى النظافة في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في ظل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ضمن برامج المنظومة المختلفة من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة وشراء معدات ورفع وإزالة ملايين الأطنان من التراكمات التاريخية للمخلفات، وذلك ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والتدخل للتغلب على كافة المشكلات والتحديات الخاصة بالقمامة بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

دخول المشروعات الجارية للخدمة

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة حريصة على تنفيذ المشروعات الجارية في منظومة المخلفات والتي يتم التعاقد عليها ضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة أو مع شركاء التنمية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بصورة سريعة ودخول تلك المشروعات للخدمة وبصفة خاصة المدافن الصحية الآمنة ومصانع تدوير المخلفات أو المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة.

وأكد وزير التنمية المحلية سعي الوزارة لتقديم كل الدعم اللازم للشركات والجهات الوطنية العاملة في مجال المخلفات الصلبة وبصفة خاصة مصانع التدوير، وذلك وفقاً للاشتراطات الفنية والبيئة في هذا القطاع وكذا تقديم التيسيرات والتسهيلات التعاقدية اللازمة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ودعم الصناعة المصرية في هذا المجال فيما يخص توفير المعدات وإنشاء خطوط تدوير المخلفات الصلبة وأن تكون بأفضل كفاءة وجودة وأسعار تنافسية ومناسبة.

تحقيق التنمية الشاملة

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن جميع الوزارات المعنية بمنظومة المخلفات تعمل كفريق واحد يسعى لتعزيز مساعي الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ المشروعات التي تساهم في تحسين النظافة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين في جميع المحافظات وكذا تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوى نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة وذلك في المدن والمراكز والقرى والتعاون مع شركات القطاع الخاص الوطنية العاملة في مجال المخلفات وتحقيق رضا المواطنين عن هذه الخدمة الحيوية.