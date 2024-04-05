موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 5 أبريل

ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجزائرية موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 5-4-2024 في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 5-4-2024، مختلفة في الولايات الجزائرية.

موعد أذان المغرب اليوم في الجزائر الجمعة 5-4-2024

وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 5-4-2024 بولاية عنابة يكون عند الساعة 6:55 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:31 صباحًا، والشروق 6:08 صباحًا، وصلاة الظهر 12:32 مساءً، وصلاة العصر 4:08 مساءً، وصلاة العشاء 8:22 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم بمدينة وهران

وعن موعد أذان المغرب في مدينة وهران اليوم الجمعة 5 إبريل، ستكون عند الساعة 7:25 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:12 صباحًا، والشروق 6:47 صباحًا، وصلاة الظهر 1:06 مساءً، وصلاة العصر 4:41 مساءً، وصلاة العشاء 8:50 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم

وفي ولاية تلمسان سيكون موعد أذان المغرب في الجزائر الجمعة 5-4-2024 عند الساعة 7:30 وموعد صلاة الفجر سيكون 5:12 وموعد صلاة الظهر سيكون 1:08 وموعد صلاة العصر سيكون 4:43 والعشاء ستكون 8:54 والشروق سيكون 6:46.

موعد الإفطار اليوم في الجزائر الجمعة 5-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الجزائر الجمعة 5-4-2024 ولاية مستغانم، سيكون عند الساعة 7:25 صباحًا، والشروق 6:40 صباحًا، وصلاة الظهر 1:02 مساءً، وصلاة العصر 4:38 مساءً، وصلاة العشاء 8:50 مساءً.