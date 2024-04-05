يصوم المسلمون في الجزائر اليوم الجمعة 25 رمضان المعظم لعام 1445 من هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويبحث كثير عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الجمعة 5-4-2024 من أجل تنظيم مواعيد الإفطار والسحور وصلاة التراويح والقيام.

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم

عن مواعيد الصلاة في الجزائر العاصمة والمناطق المجاورة، يؤذن الفجر في الساعة 4:50 وتشرق الشمس الساعة 6:27 ويؤذن الظهر الساعة 12:50 ويؤذن العصر الساعة 4:27 مساءً ويؤذن المغرب الساعة 7:14 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:40 وبعدها تقام صلاة التراويح والتهجد.

وعن مواقيت الصلاة في وهران والمناطق المجاورة، يؤذن الفجر الساعة 05:08 وتشرق الشمس الساعة 06:43 ويؤذن الظهر الساعة 1:05 ويؤذن العصر الساعة 4:41 مساءً ويؤذن المغرب الساعة 7:28 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:53 وبعدها تقام صلاة التراويح والتهجد.

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الجمعة 5-4-2024

أما عن مواعيد الصلاة في عنابة والمناطق المجاورة، فيؤذن الفجر 4:31 وتشرق الشمس الساعة 6:08 ويؤذن الظهر الساعة 12:32 ويؤذن العصر الساعة 4:08 مساءً ويؤذن المغرب الساعة 6:55 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:22 وبعدها تقام صلاة التراويح والتهجد.