أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 4-4-2024 في الأسواق

شهد أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 4-4-2024 استقرارا ملحوظ، حيث بلغ متوسط سعر السمك البلطي نحو 85 جنيها، في الأسواق، وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير اليوم في ما بين 190 لـ240 جنيهًا.

أسعار السمك والجمبري اليوم

ترصد «الوطن» السطور التالية أسعار السمك والجمبري، اليوم الخميس 4-4-2024 وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء

سعر الأسماك في الأسواق

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي اليوم في الأسواق ما بين 75 لـ85 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو السمك السمك البوري اليوم ما بين 110 لـ130 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم في الأسواق ما بين 180 لـ120 جنيهًا.

سعر كيلو السمك الفيليه

يتراوح سعر كيلو السمك الفيليه اليوم في الأسواق ما بين 150 لـ250 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو السمك قشر البياض اليوم في الأسواق ما بين 80 لـ120 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو السمك الماكريل المجمد اليوم في الأسواق ما بين 90 لـ95 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو سمك موسى اليوم في الأسواق ما بين 190 لـ390 جنيهًا.

أسعارالأسماك اليوم

يتراوح سعر كيلو السمك البربون اليوم في الأسواق ما بين 70 لـ90 جنيهًا.

سجل سعر كيلو السمك الدينيس اليوم في الأسواق نحو 230 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو السمك السبيط اليوم في الأسواق نحو 300 جنيه.

وصل كيلو السمك التونة اليوم في الأسواق نحو 130 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

يتراوح سعر كيلو الجمبري الجامبو اليوم في الأسواق ما بين 510 لـ610 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير اليوم في الأسواق ما بين 190 لـ240 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الكابوريا اليوم في الأسواق ما بين 140 لـ 220 جنيهًا.