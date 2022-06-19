«الصحة» توضح كل ما تريد معرفته عن الرمد الربيعي بعد انتشاره بين الأطفال

استقبلت وزارة الصحة والسكان على الخط الساخن لها 105 مجموعة من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بمرض الرمد الربيعي، بالتزامن مع انتشاره بين الأطفال في الأيام القليلة الماضية، وأصدرت الوزارة تقريرا رسميا لها للرد على التساؤلات التي أرسلت من قبل المواطنين، أوضحت فيها ماهو الرمد الربيعي لدى الأطفال وأعراضه.

ماهو الرمد الربيعي لدي الأطفال

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الرمد الربيعي لدى الأطفال هو نوع من أنواع الحساسية المزمنة يصيب الطفل عند سن السنتين وينتهي عند سن البلوغ وتبدأ الشكوى مع بداية فصل الربيع ودخول فصل الصيف، وعن سبب الإصابة بمرض الرمد الربيعي لدى الأطفال، أوضحت الوزارة أنه يحدث نتيجة وجود الأتربة في الجو أو حبوب اللقاح.

وحددت وزارة الصحة والسكان أعراض الرمد الربيعي لدى الأطفال، وتضمنت حرقان، دموع، هرش فى العينين، إحمرار، إفرازات من العين وتكون الإفرازات مطاطية.

التوجه فورا إلى طبيب العيون لإعطاء الطفل العلاج اللازم

ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين، وقالت في حال ملاحظة هذه الأعراض على الطفل يجب التوجه فورا إلى طبيب العيون لإعطاء الطفل العلاج اللازم، كما طلبت الوزارة من المواطنين التواصل على الخط الساخن 15335 والمتعلق بالرد المباشر بعد طرح التساؤلات والاستفسارات من قبل المواطنين.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال كافة الحالات المرضية المختلفة وليس فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحياة عادت لطبيعتها مرة أخري، وهناك استمرار فى رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الحالة العامة والوضع الوبائي للأمراض المعدية وغير المعدية.

وأوضافت الوزارة، إن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للنهوض بالصحة العامة للمواطنين وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.