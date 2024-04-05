صيد العقارب الحلقة 26.. هل تحدث مفاجأة تنقذ غادة عبدالرازق من الثأر؟

يبدو أن صراع الانتقام في مسلسل صيد العقارب لن ينتهي برحيل «سامح الغول» نجل إسماعيل الغول، الذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي، ليبدأ في الحلقة 26 من مسلسل صيد العقارب، صراعًا جديدًا بين الأخير وغادة عبدالرازق، التي تجسد دور الدكتور عايدة، في محاولة للانتقام منها، بعدما اتهمها بمحاولة قتله والتخلص منه، انتقامًا لشقيقها في المسلسل.

رحلة انتقام جديدة في الحلقة 26 مسلسل صيد العقارب

من جديد يحتدم الصراع بين عائلتي إسماعيل الغول وحسن درغام، رغم انتهاء قصة الانتقام من سامح الغول، الذي تورط في قتل محمود عبدالمغني «علي»، وكان محور مسلسل صيد العقارب حتى الحلقة الماضية، بعد رحيله بجرعة زائدة من المخدرات، لكن الأزمة لن تقف عند هذا المشهد، الذي سيكون بداية رحلة انتقام جديدة من عايدة، ظنًا من عائلة الغول أنها قتلت نجلهم، خاصة أنها فعلت المستحيل من أجل العثور عليه.

هل تحدث مفاجأة جديدة تقلب الأحداث؟

التوقعات تذهب إلى أن غادة عبدالرازق «عايدة»، خطتت لقتل «سامح»، بعد محاولات طويلة من أجل العثور عليه، بعدما تورط في قتل شقيقها محمود عبدالمغني «علي»، لكن يبدو أن الحلقات المقبلة تخفي العديد من المفاجآت غير المتوقعة، التي قد تظهر القاتل الحقيقي لسامح، خاصة أن غادة عبدالرازق عثرت عليه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 26، سيذاع عبر قناة cbc، في السابعة مساء، على أن يعاد عبر القناة ذاتها، في الثانية إلا ربع من منتصف الليل.