مسلسل صيد العقارب الحلقة 25.. اتهام غادة عبدالرازق بالتسبب في موت «سامح»

أحداث كثيرة ومتنوعة شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق الذي يُعرض عبر قناة CBC، دارت حول اشتداد حدة الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، بعد وفاة سامح الغول نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، لتظن عائلته أن الدكتورة عايدة هي من قتلته.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 بطولة غادة عبد الرازق

وسط رحلة الصراع والأحداث المتنوعة التي شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 كان الحدث الأبرز به هو وصول الدكتورة عايدة، التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق إلى مكان سامح الغول، بعدما ذهبت إليه والدته «سميحة» وتجسدها الفنانة سيمون، دون أن تُغلق هاتفها، ما أتاح إمكانية تتبعه بسهولة والوصول إلى مكان اختفاء سامح.

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 بطولة غادة عبد الرازق، ذهاب الدكتورة عايدة إلى مكان اختباء سامح الغول، قبل أن تصل الشرطة إلى المكان بقيادة الضابط حسام العطار، وعندما لم يجدوه، ذهبت الدكتورة عايدة تبحث عنه في الخارج لتجده ملقى على ظهره في الجنينة، ويطلب مساعدتها، لتقرر تحجيم رغبة الانتقام وتلبية مساعدة سامح، الذي أتت عائلته لتجده ملقى بين الحياة والموت، وتظن أن عايدة هي من أذته، ولم تمر دقائق حتى فارق سامح الحياة، لتزداد بموته حدة الصراع بين العائلتين.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتجسد غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول، والساعة 2:45 صباحًا.