مسلسل صيد العقارب الحلقة 26.. اتهام غادة عبد الرازق بإنهاء حياة نجل «الغول»

مسلسل صيد العقارب الحلقة 26 من المتوقع أن يشهد أحداثًا مشوقة بعدما انتهت الحلقة السابقة على تطورات غير متوقعة، بموت «سامح الغول» الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماجد، نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، لكن ظنت عائلته أن «عايدة ضرغام» وتجسد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، قتلته بسبب ذهابها لمكانه قبل موته بدقائق فقط.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 26

ينتظر المتابعون معرفة تطورات أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 26 بشغف كبير، إذ من المتوقع محاولة انتقام «إسماعيل الغول» الذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي، من الدكتورة عايدة، بمحاولة قتلها والتخلص منها.

ودارت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 بتعرف «عايدة» على مكان اختباء «سامح الغول» بعد مراقبتها لهاتف والدته «سميحة» وتلعب دورها الفنانة سيمون، إذ تركت الأخيرة هاتفها مفتوحًا وهي تزور ابنها بعد نسيانها إغلاقه حتى لا يعرف مكانه أحد عن طريق تقنية التتبع.

وبعد ذهاب «عايدة ضرغام» لمكان «سامح الغول» وجدته ملقى على الأرض، وطلب منها مساعدته وبالفعل حاولت إنقاذه تاركة نية الانتقام خلف ظهرها، لكنه فارق الحياة، وفور وصول عائلته إليه ظنوا أنها من قامت بقتله وتبين أن «إسماعيل الغول» سينوي على الانتقام منها.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي حول نشوب صراع بين عائلتين من كبار عائلات الصعيد، واشتعال نيران الثأر بينهما، بعدما تحولت علاقات الود والنسب بينهما لعداوة كبيرة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من، غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد علاء، محمد نجاتي، مي القاضي، ميار الغيطي، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، أحمد ماجد، محمود عبد المغني، وغيرهم.