مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 بطولة غادة عبد الرازق.. ظهور طرف ثالث في الصراع

يخوض المشاركون في مسلسل صيد العقارب، صراعات متعددة، ازدادت حدتها وتطورت في الحلقة 25 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، بعدما شهدت الحلقة وفاة سامح الغول، والإشارة إلى ظهور طرف ثالث في الصراع.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 بطولة غادة عبد الرازق

تطورت الأحداث في مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وشهدت الإشارة إلى ظهور طرف ثالث في الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، وهو المهندس شريف الغزولي، خبير الكاميرات، الذي راح يتابع كل ما يطول العائلتين من أزمات ومصائب في استمتاع وترقب، بل وحكى لصديقته ميرفانا أنه مستمتع بهذا الصراع، وينتظر إعلان انتصاره بعد قضاء كل عائلة منهما على الأخرى، دون أن يوضح دوافعه لهذا الصراع.

وشهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 حديث المهندس شريف الغزولي، خبير الكاميرات مع الحاج إسماعيل الغول يعزيه في وفاة ابنه سامح الغول، ويحذره من ابنه الوحيد المتبقي ياسين، زوج الدكتورة عايدة، التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق، ويُخبره أن قلب ابنه ليس معه وإنما مع زوجته الدكتورة عايدة ضرغام؛ وكل ذلك كان لرغبته في زرع الشك والصراع بين الحاج إسماعيل الغول وابنه ياسين، وبالتالي إضعاف قبضة الأسرة وتعجيل القضاء عليها.

وفاة سامح الغول

كما شهدت الحلقة 25 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وصول الدكتورة عايدة إلى مكان مخبئ سامح الغول، وذلك بعدما ذهبت له والدته سميحة دون أن تغلق هاتفها، ما أدى إلى إمكانية تتبعها، ولكن بعد وصول الدكتور عايدة لم تجد سامح، وبعد دقائق وصل أفراد الشرطة بقيادة الضابط حسام العطار، لتواصل عايدة بحثها عن سامح فتجده مُلقى على الأرض في الجنينة مغشيًا عليه ويطلب مساعدتها، وقبل أن تلبي طلبه وتساعده أتت والدته سميحة لتظن أن عايدة هي من أذته.

كما تضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 25 وفاة سامح الغول وهو ملقى على الأرض بين أحضان عائلته لتعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، ولأن عائلته لا تعرف أنه مدمن للمخدرات، فقد اعتقدت أن الدكتورة عايدة هي مَن قتلته، وبالتالي ازدادت حدة الصراع بين العائلتين.