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دراما المتحدة

لمرضى الكوليسترول.. 3 أطعمة يجب التخلي عنها في العيد

كتب:

إسراء عبد العزيز
12:51 م | الجمعة 05 أبريل 2024
الكوليسترول في الدم

الكوليسترول في الدم

خلال عيد الفطر يقبل الكثيرون على تناول مختلف الأطعمة سواء الخاصة بعادات وتقاليد العيد أو غيرها مما يتسبب في تدهور الحالة الصحية لأصحاب الأمراض الصحية، ومنهم مرضى الكوليسترول لارتفاع مستوى الكوليسترول الضار بالدم وتهديد صحة القلب.

يقول الدكتور شادي عبد العال استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن» إنه يجب تجنب الأطعمة ذات التأثير السلبي على مرضى الكوليسترول، لأن زيادة نسبته بالدم هي سبب رئيسي في الإصابة بأمراض القلب، ومن بين تلك الأطعمة، الكحك الذي يحتوي على كميات كبيرة من السمن والسكر والدقيق.

مكونات الكحك تمثل خطورة على ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، لكنه من الأطعمة المضلة عند الجميع لذا يجب عدم الإفراط في تناوله أو استشارة الطبيب الخاص بالكمية المحددة.

أضاف استشاري التغذية أن اللحوم الحمراء تضر بصحة مرضى الكوليسترول، والمصابون بارتفاع الكوليسترول في الدم، عليهم الحذر عند تناول اللحوم الحمراء، حتي لا ترتفع نسبة الكوليسترول في الجسم، خاصةً تجنب تناول لحم البقر والضاني، لأنهما يحتويان على نسبة عالية من الدهون.

كما يجب على مرضى الكوليسترول تجنب الأطعمة المقلية، لاحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون المشبعة غير الصحية والسعرات الحرارية العالية بها، ويمكن استبدال القلي في الزيت الغزير بطريقة صحية أو المقلاة الهوائية لتقليل الضرر.

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