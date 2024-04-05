موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بني سويف.. استعدادات مكثفة بالمساجد

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بني سويف، وذلك قبل أيام قليلة من استقبال العيد، موضحا أن الصلاة ستكون الساعة 6:06 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بني سويف

وبدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بني سويف الاستعداد لاستقبال عيد الفطر، عقب الإعلان عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بني سويف، حيث أعلن الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، بدء تجهيزات ساحات الصلاة والمساجد التي ستخصص لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر.

استعدادات المحافظة لصلاة عيد الفطر 2024 في بني سويف

من جانبه، وجَّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة استعدادات عيد الفطر على مدار 24 ساعة، فضلًا عن إلغاء إجازات للعاملين في المرافق الحيوية، ووضع خطة متكاملة بالتنسيق بين كل المديريات، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات التابعة لمديرية الصحة وكذلك مستشفيات بني سويف الجامعية.

كما وجَّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والشؤون الصحية ومباحث التموين، بتكثيف الحملات على محال الجزارة والأسواق والمطاعم ومحال بيع الطيور والدواجن الحية، وضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.