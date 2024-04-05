دعاء لأمي المتوفاة في آخر جمعة من رمضان: اللهم اجعلها من سيدات الجنة

دعاء لأمي المتوفاة في آخر جمعة من رمضان من أفضل الأمور التي قد يقوم بها العبد الصالح الذي فقد أمه لأن الدعاء له فضل عظيم فهو يقرب بين العبد الصالح ورب، والدعاء للأم المتوفاة من أفضل الأمور التي قد يفعلها الابن أو الابنة إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، كما أن الأم لها مكانة عظيمة، وفقدناها يترك أثرا كبيرا.

دعاء لأمي المتوفاة في آخر جمعة من رمضان

وأكد العلماء أنه لا يوجد صيغة محددة في دعاء لأمي المتوفاة في آخر جمعة من رمضان، ولكن يستطيع الابن أو الابنه أن يدعو بماء يأتي من قلوبهم وطلب المغفرة والرحمة للأم ، ومن أفضل الأدعية التي يمكن الاستعانة بها:

- اللهمّ إن أمي في ذمتك وحبل جوارك فقها يا رب فتنة القبر وعذاب النار وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم اغفر لأمي وارحمها وعافها واعف عنها ببركات العشرة الأواخر يا الله، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، وادخلها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ونورًا من نور الجنة، واجعل روحها تُملأ الإيمان والصبر والاحتساب والطمأنينة بالجنة، واحفظها من عذاب القبر وعذاب النار، إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم اجعل أمي سيدة من سيدات أهل الجنة.

- اللهم ارحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا، وانتقلت إلى جوارك يا الله، واجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة.

- اللهم ارحم أمي، وآنس وحشتها، واجمعني بها في جنتك.

- اللهم ارحمها بقدر شوقي لها، اللهم ارحم أمي واغفر لها.اللهمّ أعذ أمي من عذاب القبر ووحشته.

- اللهم اجعل المسك ترابها، والحرير فراشها، والجنة دارها ومستقرها، يا أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين.

اللهمّ إنّي أسألك ببركة العشرة الأواخر من رمضان أن تجعل أمي في نعيم مقيم مع البررة والصديقين.

صيغ مختلفة لدعاء الأم المتوفاة

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها في دعاء لأمي المتوفاة في آخر جمعة من رمضان:

- اللهم إن كانت أمي محسنة فزد في حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، اللهم ألهمها الرضا بقضائك، وقها عذاب القبر وعذاب النار، وأدخلها الفردوس الأعلى بلا حساب.

- اللهم اجعل والدتي المتوفاة من المستغفرين في الأسحار، واجعلها من أوليائك الصالحين، اللهم اجعل اسمها في هذه الليلة من الأسماء المقبولة عندك، واجعل عملها من الأعمال المرضية لديك، واجعل روحها مع الأرواح الطاهرة في عليين.

- اللهم يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك في هذه الليلة المباركة أن تتغمدها أمي برحمتك وعفوك ومغفرتك، وأن تنور قبرها بنور من نورك، وتسكنها منازل الشهداء والصالحين، وتجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

- اللهم اجعل لأمي نوراً في قبرها، ووسع لها فيه مد بصرها، واجعل القرآن ربيع قلبها ونور بصرها، اللهم اجعل الجنة مثواها الفردوس دارها، وارزقها الحسنات والصالحات، اللهم آمين.