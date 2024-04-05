مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.. هل سيعود شريف منير لرانيا يوسف؟

تواصل قناة CBC، عرض حلقات مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11، بطولة شريف منير ورانيا يوسف، وذلك في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة 6:30 صباحاً والإعادة الثانية 11:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وفي الحلقة الماضية، استمر أدهم الذي يؤدي دوره الفنان شريف منير، في حياته الجديدة «يخرج ويلتقي بأصدقائه، حتى يتعرف على فتاة جديدة اعترفت بحبها له»، وتتوالى الأحداث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.

ومع الحياة الجديدة التي يعيشها أدهم فإنه اعترف لصديقه بأنه يشعر بالوحدة بعد بُعده عن الأولاد والمنزل وياسمين طليقته «رانيا يوسف»، فهل سيعود أدهم لياسمين أم سيكمل حياته الجديدة.. هذا ما سيتضح في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11

وتأثر أبناء أدهم بالطلاق، وحاولوا التواصل معه لكنه يرفض يرد عليهم، وتشتد حاجة ابنته ريم «نانسي هلال» لوالدها لتحصل على موافقته بشأن زواجها من سيف الذي تحبه.

وأصيب أدهم بالصدمة بعدما رأى ياسمين تدخل المقهي الليلى الذي يجلس به مع صديقته الجديدة ندى، وانتهت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل بقينا اتنين، لنرى ما يستجد من أحداث في الحلقة المقبلة.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين ينتمي للمسلسلات القصيرة التي تعرض في النصف الثاني من شهر رمضان، ويتحدث عن مشكلة الطلاق وتأثيره على الأبناء.