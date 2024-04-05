مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.. هل سيقع شريف منير في الحب من جديد؟

تصاعدت الأحداث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11 عقب اعتراف ندى التي تؤدي دورها الفنانة نورا مهدي بحبها لأدهم الذي يؤدي دوره الفنان شريف منير، مما جعله يشعر بالخجل والصدمة، فهل سيعترف هو أيضا بحبه في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11؟

ورد أدهم على ندى بأنه معجب بها ولكنه لا يستطيع قول كلمة بحبك لأنها مسئولية ويجب أن يشعر بها ويتأكد من مشاعرها جيدا، وهي تقول له بأن يأخذ الوقت الذي يريده في التفكير، لتتوالى الأحداث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11

ودخل أدهم في علاقة مع ندى بعدما طلق ياسمين التي تؤدي دورها الفنانة رانيا يوسف، وقرر أن يجلس وحده بعيدا عن أسرته وأطفاله ليجرب حياة جديدة بعيدا عن المسئوليات.

مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يناقش قضية الطلاق والانفصال بعد زواج لعدة أعوام وكيف يؤثر ذلك على الأبناء وهدم الأسرة، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، إدوارد، نورا مهدي، يوسف عثمان.