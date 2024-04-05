مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.. رانيا يوسف تحاول إبعاد أبنائها عن والدهم

يعيش أدهم «شريف منير» عقب انفصاله عن زوجته ياسمين «رانيا يوسف»، في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11، حالة من الطمأنينة وراحة البال، حيث ترك المنزل وقرر أن يعيش بمفرده دون مسؤوليات، لكن هل سيستمر أدهم في وحدته أم سيعود إلى زوجته وأولاده.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11

لكن على الجانب الآخر من مسلسل بقينا اتنين تحاول طليقته ياسمين إبعاد أبنائه عنه والكذب عليهم في كثير من الأمور، وعندما شعر أدهم بذلك قرر الابتعاد عنهم والعيش بدون مسؤولية والتزامات.

أثر الطلاق على الأبناء

ونتابع خلال الحلقة الجديدة 11 تبعات قرار الأب بالابتعاد عن أبنائه، وتأثير ذلك عليهم، حيث يلي المسلسل الضوء على طلاق الزوجين وآثاره النفسية على الأبناء وتشتتهم بين العيش مع والدتهم واحتياجهم لوالدهم والحياة غير المستقرة التي يعيشونها.