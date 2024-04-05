رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.. رانيا يوسف تحاول إبعاد أبنائها عن والدهم

كتب:

صفية النجار
09:01 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11

يعيش أدهم «شريف منير» عقب انفصاله عن زوجته ياسمين «رانيا يوسف»، في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11، حالة من الطمأنينة وراحة البال، حيث ترك المنزل وقرر أن يعيش بمفرده دون مسؤوليات، لكن هل سيستمر أدهم في وحدته أم سيعود إلى زوجته وأولاده.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11

لكن على الجانب الآخر من مسلسل بقينا اتنين تحاول طليقته ياسمين إبعاد أبنائه عنه والكذب عليهم في كثير من الأمور، وعندما شعر أدهم بذلك قرر الابتعاد عنهم والعيش بدون مسؤولية والتزامات.

أثر الطلاق على الأبناء

ونتابع خلال الحلقة الجديدة 11 تبعات قرار الأب بالابتعاد عن أبنائه، وتأثير ذلك عليهم، حيث يلي المسلسل الضوء على طلاق الزوجين وآثاره النفسية على الأبناء وتشتتهم بين العيش مع والدتهم واحتياجهم لوالدهم والحياة غير المستقرة التي يعيشونها.

اقرأ المزيد:

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 11

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10.. رانيا يوسف ترفض خطوبة ابنتها

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10.. رانيا يوسف تكتشف خيانة زوجها شريف منير

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10.. شريف منير يشعر بالغيرة ويدخل في مشاكل

موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة العاشرة

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 10.. شريف منير يتأقلم مع العزلة
بقلم صفية النجار