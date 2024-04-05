الدفع بـ13 ألفا و400 أسطوانة بوتاجاز بالجيزة لتلبية احتياجات المواطنين

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية التموين بالمتابعة اليومية لمنظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز، والتأكد من توافر الكميات التي تلبي احتياجات المواطنين بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

التأكد من وصول الدعم لمستحقيه

وشدد المحافظ على مراقبة انتظام العمل بمستودعات البوتاجاز، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والتعامل الحازم حيال أي مخالفات يتم ضبطها لضمان سريان منظومة العمل.

تلبية احتياجات المواطنين

واطلع محافظ الجيزة على تقرير مديرية التموين والخاص بتوزيع أسطوانات البوتاجاز الإضافية بعدد من المراكز لتلبية احتياجات المواطنين، حيث تم الدفع بحوالي 13 ألفا و400 أسطوانة بوتاجاز بمراكز ومدن أوسيم ومنشأة القناطر والصف وأطفيح وأبو النمرس وكرداسة والعياط ومدينة أكتوبر بإجمالي حوالي 20 نقلة بسيارات توزيع أسطوانات البوتاجاز وذلك لتغطية كافة القطاعات بالمراكز والمدن.

توزيعها 1600 أسطوانة على البؤر الساخنة

وشملت الجهود تخصيص 1600 أسطوانة بوتاجاز لتوزيعها على البؤر الساخنة في حال الاحتياج إليها موزعة على عدد 8 سيارات حمولة 200 أسطوانة.

وتابع المحافظ جهود التعامل مع مخالفات المستودعات، حيث تم تحرير محضر جنح تصرف في 400 أسطوانة بوتاجاز لمستودعات بوتاجاز، موجها بالمتابعة المستمرة من خلال الإدارات التموينية لمخزون أسطوانات البوتاجاز بالمراكز والمدن والتأكد من وجود المخزون الكافي للتسهيل على المواطنين.