سعر السكر اليوم الجمعة 5-4-2024 في المحلات.. شهد استقرارا ملحوظا

شهد سعر السكر اليوم الجمعة 5-4-2024 في المحلات والمنافذ استقرار ملحوظا، حيث ازداد بحث المواطنين حول أسعار السكر في المحلات التجارية خلال الفترة الحالية تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك وزيادة الطلب على السكر لعمل الحلويات والكحك والبسكويت.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر السكر اليوم الجمعة 5-4-2024، وفقا للأسعار في المنافذ والمحلات التجارية:

سعر السكر اليوم في المحلات التجارية

سجل سعر السكر المعبأ في المحلات التجارية اليوم نحو 39 جنيها، وفقا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

سعر السكر في المنافذ

ويبلغ سعر كيلو السكر في المنافذ اليوم نحو 27 جنيها، وذلك في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة للقطاع الحكومي.

سعر السكر على بطاقات التموين

تتيح الحكومة كيلو السكر للمستهلك على بطاقات التموين بسعر يبلغ نحو 12.6 جنيه.