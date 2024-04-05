اسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 5-4-2024 في الأسواق.. البلدي بـ6 جنيهات

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 5-4-2024 في الأسواق المصرية ببورصة الدواجن استقرارًا نسبيًا في عدد كبير من الأنواع المختلفة مقارنة بالأسعار المعلنة أمس، إذ يتراوح سعر الكتاكيت البيضاء بين 20 و25 جنيها.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق المصرية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بورصة الدواجن الرئيسية.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض نحو حوالي 20 جنيها بالبورصة.

سعر الكتكوت الساسو البيور اليوم

سجل سعر الكتكوت الساسو البيور نحو حوالي 14 جنيها بالبورصة.

جاء سعر الكتكوت الساسو بنحو حوالي 13 جنيها.

سعر الكتكوت البلدي اليوم

سجل سعر الكتكوت البلدي نحو حوالي 6 جنيهات.

سعر الكتكوت الهجين اليوم

سجل سعر الكتكوت الهجين بنحو حوالي 9 جنيهات.

سعر الكتكوت الروزي البيور اليوم

سجل سعر الكتكوت الروزي البيور نحو حوالي 15 جنيها بالبورصة.

سعر كتكوت الجيل الثاني اليوم

جاء سعر كتكوت الجيل الثاني نحو حوالي 11 جنيها.