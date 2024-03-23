أسعار الكتاكيت اليوم السبت 23-3-2024 في مصر

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 23-3-2024، في الأسواق المصرية ببورصة الدواجن، استقرارًا نسبيًا في عدد كبير من الأنواع المختلفة مقارنة بالأسعار المعلنة أمس، إذ يتراوح سعر الكتاكيت البيضاء بين 25 و33 جنيهًا.

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 23 مارس في بورصة الدواجن، للعديد من الأنواع، وتستعرض«الوطن» خلال السطور، التالية أسعار الكتاكيت اليوم.

أسعار الكتاكيت في مصر

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 25 و33 جنيهًا.

- ويتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و8 جنيهات.

- ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 9 جنيهات و10 جنيهات.

- ويتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 13 جنيهًا و14 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو اليوم

- كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 12 جنيهًا و13 جنيهًا.

- ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 11 جنيهًا و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 12 جنيهًا و13 جنيهًا.