9 خطوات لتحويل العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري من خلال ماكينات الصراف الآلي

تتوفر خدمة تحويل العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري، في بعض ماكينات الصراف الآلي، التابعة لعدد من البنوك المصرية، سواء في المناطق السياحية أو المولات، أو المراكز التجارية الكبيرة في أماكن محددة.

طريقة التغيير من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية

وفيما يلي خطوات تحويل أو تغيير العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري، عن طريق ماكينات الصراف الآلي ATM:

1. التوجه إلى ماكينة الصراف الآلي ATM التي تتيح هذه الخدمة.

2. اختيار الخدمات النقدية.

3. الضغط على تغيير العملات.

4. اختيار العملة الأجنبية التي تريد تحويلها من قائمة العملات المتاحة على شاشة الماكينة.

5. إدخال المبلغ الذي تريد تحويله.

6. التأكد من صحة المبلغ على الشاشة.

7. الضغط على استمرار.

8. وضع أو إدخال المبلغ في منطقة الإيداع في الصراف الآلي.

9. استلام المبلغ بعد تحويله من منطقة السحب في الماكينة.