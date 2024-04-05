تكريم حفظة القرآن الكريم والأحاديث النبوية بقرية قرنفيل بالقليوبية

شهدت قرية قرنفيل التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.أقيمت الاحتفالية بحضور عددا من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بينهم النائب أسامة فتحي عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ والنائب سمير بيومي عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمد رفعت النجار والدكتور هشام حمزة .

حضور أكثر من 3000 شخص

شهدت الاحتفالية حضور أكثر من 3000 شخص من حفظة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وأسرهم، إذ جرى تسليمهم الهدايا المادية والعينية.

النماذج الملهمة في المجتمع

من جانبه، كشف أحمد جميل عويس المنسق العام للاحتفالية، عن فتح باب التقدم للمسابقة في بداية شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه تقدم أكثر من 1300 متسابق في كافة أجزاء القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وأجريت التصفيات تحت إشراف لجنة من قيادات الأزهر الشريف، وجرى تصعيد 589 من حفظة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وجرى تكريمهم خلال الاحتفالية .

ولعل أبرز تكريم لهم كان تسليمهم كتاب الله تقديرا لهم بالإضافة إلى الجوائز المادية والعينية.