علي جمعة: عمل الخير والتصدق بأموال الحج لا يسقط الفريضة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين حول هل التبرع بأموال الحج وإطعام الناس ومساعدة الفقراء يجعلني أحصل على الثواب؟

«جمعة» يوضح حكم من يتصدق بأموال الحج على الفقراء

وأضاف «جمعة»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامجه «نور الدين»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»: «في واقعة الرجل الصالح، كان حج كثيرًا وفي هذه المرة فضل الفقراء وإعطاءهم ثوابه، لكن لو لم يحج قبل كده؟ يبقى لم يحج، ولن تسقط عنه الفريضة، والكرامات والبشرى والميتافيرس وكل هذا لن يغير الأحكام والحكم باقي كما هو».

حكم من تصدق بأموال الحج ولم يحج من قبل

وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «الجسد المادي الحقيقي هو الذي يُناط به الحكم الشرعي، أي يكون محل التكليف، بمعنى أنه لابد لمن لم يحج من قبل أن يذهب بنفسه لأداء الفريضة لتسقط عنه وإلا يظل هذا الرجل المتصدق بأموال الحج لم يحج، ولكنه يأخذ ثواب صدقته».