عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص والحكومي

أصدرت الحكومة قرارا مهما خاصا بتحديد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص والحكومي لحسم الجدل بين العاملين فى الدولة لمعرفة عدد الإجازات الخاصة بهم والتخطيط لكيفية قضاء إجازتهم الرسمية، وقال الدكتور مصطفي مدبولى في بيان إجازة عيد الفطر 2024 ستكون من الفترة 9 أبريل الموافق الثلاثاء الى الأحد 14 أبريل، مشيرة إلى أن مدة هذه الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى كافة القطاعات الحكومية كالوزرات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع الأعمال.

إجازة عيد الفطر 2024

أعلن حسن شحاتة وزير العمل إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص، مشيرا الى أنها ستكون مثل القطاع الحكومي ستبدأ من يوم الثلاثاء إلى يوم الأحد 14 ابريل، مطمئنا العاملين بأنها إجازة مدفوعة الأجر وذلك للعاملين فى القطاع الخاص وهم المخاطبين بأحكام قانون العمل لسنة 2003 على أن يحتسب يوم الأحد 14 ابريل من رصيد الإجازات السنوية فى القطاع الخاص.

منشور إجازة القطاع الخاص على المحافظات

وجاء إعلان حسن شحاتة وزير العمل فى منشور قام بتعمميه على كافة المحافظات للقيام بتطبيقه فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بالقطاعات المتنوعة، والحرص على تحقيق المشاركة الإجتماعية في الأعياد والمناسبات بين الأهل والأقارب