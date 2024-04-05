يرغب عديد من الأشخاص في معرفة توقيات الصلاة بشكل يومي، خاصة مع اقتراب انتهاء العشر الأواخر من شهر رمضان، وبالتالي تحرص وزارة الأوقاف الدينية في سوريا، على نشر مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الجمعة 5-4-2024.

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الجمعة 5-4-2024، بحسب ما ذكرته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لسوريا.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الجمعة 5-4-2024

تعد مواقيت الصلاة متباينة من مكان لآخر، إلا أنه يمكن تحديد مواقيت الصلاة في سوريا حسب المنطقة في محافظة الرقة خلال السطور التالية:

أذان الفجر 4:21 صباحًا.

الشروق 6:4 صباحًا.

الظهر 12:27 مساء.

العصر 4:3 مساءً.

المغرب 6:49 مساءً.

العشاء 8:18 مساءً.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الجمعة 5-4-2024.

ويختلف المؤذنون في رفع أذان الفجر حسب المنطقة في سوريا ويمكن رصد بعض المحافظات كالآتي:

يُرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمون في الرقة في تمام الساعة 4:21 صباحًا، بينما في درعا يكون الساعة 4:52 صباحًا.

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الجمعة 5-4-2024.

ويكون موعد رفع أذان الظهر في الرقة في تمام الساعة 12:27 مساء، بينما في درعا بتمام الساعة 12:38 مساء.

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الجمعة 5-4-2024.

في حين يكون موعد أذان العصر بالرقة في تمام الساعة 4:3 وفي درعا في تمام الساعة 4:13 مساء.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 5-4-2024.

ويؤذن لصلاة المغرب في الرقة في تمام الساعة 6:49، بينما تؤذن في درعا بتمام الساعة 6:59 مساء.

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الجمعة 5-4-2024.

وبالنسبة لعدد الساعات التي يتوجب على المقيمين في سوريا الصيام فيها خلال اليوم بشهر رمضان، بحسب ما ذكرته وزارة الأوقاف السورية، تقدر بنحو 13 ساعة و29 دقيقة.