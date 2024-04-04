مع اقتراب انتهاء العشر الأواخر من شهر رمضان، يسعى المسلمون للتقرب إلى الله لمضاعفة أجرهم وزيادة ميزان حسناتهم، لذا يحرصوا على متابعة مواقيت الصلاة يومياً، وتنشر وزارة الأوقاف الدينية في سوريا مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الخميس 4-4-2024.

ويستعرض «الوطن» في الفقرات التالية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الخميس 4-4-2024 وفقا لما نشرته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لسوريا.

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم الخميس 4-4-2024

وتختلف مواقيت الصلاة في سوريا حسب المنطقة، إذ يتفاوت شروق وغروب الشمس، إلا أنه يمكن تحديد مواعيد الفروض الخمس في محافظة حمص خلال السطور التالية:

أذان الفجر 4:47 صباحًا.

الشروق 6:16 صباحًا.

الظهر 12:36 مساء.

العصر 4:11 مساءً.

المغرب 6:57 مساءً.

العشاء 8:27 مساءً.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الخميس 4-4-2024

ويختلف المؤذنون في رفع أذان الفجر حسب المنطقة في سوريا ويمكن رصد بعض المحافظات كالآتي:

يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في حمص، تمام الساعة 4:47 صباحًا، بينما في دمشق يكون الساعة 4:51 صباحًا.

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الخميس 4-4-2024

ويكون موعد رفع آذان الظهر في حمص في تمام الساعة 12:36 مساء، بينما في دمشق بتمام الساعة 12:38 مساء.

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الخميس 4-4-2024

في حين يكون موعد آذان العصر بحمص في تمام الساعة 4:11 ويكون الآذان للعصر دمشق في تمام الساعة 4:12 مساء.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 4-4-2024

ويؤذن لصلاة المغرب في حمص ليبدأ المسلمين في تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 6:57، بينما تؤذن في دمشق بتمام الساعة 6:58 مساء.

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الخميس 4-4-2024

ويعد عدد الساعات التي سيتوجب على المقيمين في سويرا، الصيام فيها خلال اليوم بشهر رمضان، بحسب ما ذكرته وزارة الأوقاف السورية الصيام هي نحو 13 ساعة و29 دقيقة.