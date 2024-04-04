خلال العشر الآواخر من شهر رمضان الكريم، يهتم المسلمون بمواعيد الصلاة حتى يتمكّنوا من الإكثار من الأعمال الصالحة للتقرب إلى الله بالعبادات، لذا تحرص وزارة الأوقاف السورية على نشرها، خاصة موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 4-4-2024، لمعرفة موعد الإفطار.

وفي الفقرات التالية، توضح جريدة «الوطن» موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الثلاثاء 4 أبريل، حتى يتمكّن المسلمون من تحديد مواقيت الصلاة، والاستفادة من اليوم بأفضل طريقة.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 4-4-2024

ويختلف موعد أذان المغرب في سوريا من محافظة لأخرى، إلا أنَّه يمكن تحديده، فيكون موعده في محافظة الحسكة بتمام الساعة 6:42 مساء، وإليكم مواعيد الصلوات الأخرى:

- الفجر 4:27 صباحا.

- الظهر 12:20 مساء.

- العصر 3:56 مساء.

- العشاء 8:12 مساء.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم في حماة

فيما يرفع أذان المغرب اليوم الخميس 4-4-2024، في محافظة حماة، بتمام الساعة 6:57 مساء، بينما يكون موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:46 مساء، وموعد صلاة الظهر الساعة 12:36 مساء، والعصر في الساعة 4:11 مساء، والعشاء 8:27 مساء.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 4-4-2024

ويبدأ المسلمون في محافظة إدلب في تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 6:58 مساء، بينما تكون صلاة الفجر في تمام الساعة 4:45، والظهر الساعة 12:36 مساء، والعصر الساعة 4:12 مساء، والعشاء في تمام الساعة 8:26 مساء.

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الخميس 4-4-2024.

كما كشفت وزارة الشؤون الدينية لدى سوريا، أنَّ عدد الساعات اتي سيتوجب على المسلمين الصيام فيها خلال اليوم بشهر رمضان هي نحو 13 ساعة و29 دقيقة.