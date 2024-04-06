يحرص المواطنون في مدن وقرى محافظة المنوفية، على معرفة موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم السبت 6-4-2024 الموافق 27 من شهر رمضان الكريم، وذلك للوقوف على موعد الإمساك عن الطعام والاستعداد إلى الصيام، فضلا عن أداء صلاة الفجر بالمسجد في جماعة.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم

وحسب إمساكية شهر رمضان المبارك التي حددتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم السبت سيحين في تمام الساعة 4:09 صباحا، بينما موعد السحور يحين في تمام الساعة 1:49 صباحا، وموعد الإمساك يحين في تمام الساعة 3:49 صباحا.

عدد ساعات الصيام ومواقيت الصلاة

وتبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الـ27 من شهر رمضان 14 ساعة و29 دقيقة.

ومن المقرر أن يحين موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:58 ظهرا، فيما يحين موعد أذان العصر في تمام الساعة 3:32 عصرا، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:18 مساءً، وأخيرا موعد أذان العشاء سيحين في تمام الساعة 7:38 مساءً.