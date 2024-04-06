تزامنا مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان، يكثر البحث عن مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم السبت 6-4-2024 الموافق 27 رمضان، لأداء الصلوات الخمس في مواعيدها المحددة دون تأخير لحصول الصائمين على الأجر والثواب كاملا.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة، إمساكية شهر رمضان التي بها مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم السبت، كما حددت عدد ساعات الصيام التي بلغت 14 ساعة و29 دقيقة، بزيادة قدرها 51 دقيقة عن اليوم الأول من الشهر الكريم، بسبب تقدم موعد أذان الفجر وتأخر موعد أذان المغرب.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم السبت 6-4-2024

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم السبت 6-4-2024 سيكون في تمام الساعة 4:9 صباحا

موعد أذان الظهر في المنوفية اليوم السبت 6-4-2024 سيكون في تمام الساعة 11:58 صباحا

موعد أذان العصر في المنوفية اليوم السبت 6-4-2024 سيكون في تمام الساعة 3:32 مساء

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم السبت 6-4-2024 سيكون في تمام الساعة 6:18 مساء

موعد أذان العشاء في المنوفية اليوم السبت 6-4-2024 سيكون في تمام الساعة 7:38 مساء