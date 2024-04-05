تعديل تركيب قطار «القاهرة - أسوان» لعربات ثالثة مكيفة بعدد 8 عربات

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب قطار رقم 1012 «القاهرة - أسوان» لعربات ثالثة مكيفة بعدد 8 عربات، موضحة أن القطار يصل إلى محطة أسوان الساعة 11:15 دقيقة، ويمر بمحطة الجيزة والواسطى وبني سويف ومغاغة وبني مزار والمنيا وملوي وديروط وأسيوط وأبوتيج وطما وطهطا والمراغة وسوهاج وجرجا والبلينا وفرشوط وقنا وقوص والأقصر وأرمنت وإسنا وإدفو وكلابشة وكوم إمبو.

إجازة عيد الفطر المبارك

وأوضحت الهيئة أن التعديل يأتي لتقديم أفضل الخدمات المتمزة لجمهور الركاب، بالتزامن مع قرب إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدة أنه جرى توفير أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات كالموقع الإلكتروني للهيئة أو الهاتف المحمول أو ماكينات الدفع الإلكتروني.

زيادة منافذ بيع التذاكر

وأكدت الهيئة، أنه جرى زيادة منافذ بيع التذاكر لاستيعاب الزيادة الكبيرة في جمهور الركاب، مع إحكام الرقابة عليها، لافتة إلى تعديل تركيب قطار 1009 «أسوان - القاهرة» لعربات ثالثة مكيفة بعدد 8 عربات، اعتبارًا من يوم 6/4/2024.

وعممت الهيئة تعليمات على جميع المحطات بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بحجز تذاكر القطارات، والاستعداد الجيد لتشغيل مجموعة من القطارات الإضافية خلال عيد الفطر المبارك، والتي يصل عددها إلى 10 قطارات من نوعيات مختلفة.