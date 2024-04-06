حدد قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب لمحافظة المنيا اليوم السبت 6 أبريل 2024 الموافق 27 رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، إذ يتطلع الأهالي لمعرفة مواقيت الصلاة، خاصةً في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل للفوز بأكبر قدر من الطاعات والعبادات قبل انتهاء خير شهور العام.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم

يحين موعد أذان المغرب في المنيا اليوم السبت 6 أبريل 2024 الموافق 27 رمضان الساعة 6:18 مساءً، وذلك وفقا إلى إمساكية شهر رمضان الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

وحددت إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 مواقيت جميع الصلاة المفروضة في محافظة المنيا كالتالي:

الفجر: 4:14 صباحًا.

الظهر: 11:59 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:18 مساءً.

العشاء: 7:35 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا

وتبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا اليوم السبت 6 أبريل 14 ساعة و24 دقيقة.