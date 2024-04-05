انخفاض أسعار الدواجن اليوم في الأسواق.. «الفراخ البيضاء بكم؟»

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 5 أبريل 2024، تراجعًا ملحوظًا في عدد كبير من الأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم بالنسبة للمستهلك، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن اليوم

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم في مختلف الأسواق، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وبورصة الدواجن.

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة في مصر بقيمة جنيهين، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 102 جنيه بالنسبة للمستهلك، كما تراجعت أسعار الفراخ البلدي بقيمة 4 جنيهات، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 125 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

وشهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في بورصة الدواجن، تراجعًا في الأسواق والمحلات، وتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ليتراوح ما بين 91 و92 جنيها، كما تراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم، ما بين 90 و91 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، ويختلف السعر من مكان إلى آخر.